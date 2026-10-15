Російський дрон влучив біля школи в Полтаві, є постраждалі

Вранці 15 жовтня в Полтаві російський безпілотник влучив поблизу навчального закладу. Унаслідок атаки пошкоджено вікна, також є постраждалі.

"Влучання ворожого дрона зафіксовано неподалік школи. Вибуховою хвилею пошкоджено скління вікон закладу освіти. Діти та персонал були в укритті та не постраждали", - повідомив Дяківнич.

Також відомо про одну травмовану людину.

Ліквідація наслідків атаки триває. Інформація уточнюється.

Оновлено 12:26

Вже відомо про трьох травмованих людей. Їх госпіталізовано та надається вся необхідна допомога.



Також унаслідок атаки пошкоджено будівлю школи, багатоквартирний будинок, 3 приватні будинки, адмінбудівлю та 4 автомобілі.



Ліквідація наслідків триває.

Про це повідомляється з посиланням на Telegram глави Полтавської ОВА Віталія Дяківнича.

Унаслідок російської атаки вночі проти 14 жовтня були уражені всі три міські теплоелектроцентралі Києва, а також критично важливі енергооб’єкти в Київській області. У столиці зросла кількість загиблих і поранених після ударів по житловій забудові.

У Хмельницькому районі внаслідок падіння уламків російського безпілотника загорілася автозаправна станція. Двоє людей дістали легкі поранення.

У ніч проти 14 жовтня в Луцьку внаслідок влучання ворожого безпілотника виникла пожежа на території нафтобази. Загоряння сталося близько другої години ночі.

Військовий розповів про загибель майже всієї родини після удару РФ по Радушному.

Нагадаємо, російська ракета вбила багатодітну родину на Дніпропетровщині.

Після російського ракетного удару по приватному будинку в селищі Радушне на Криворіжжі 30 липня з-під завалів вдалося врятувати лише домашнього собаку на ім’я Роккі. Чотирилапого дістав журналіст місцевого видання «Свої Кривий Ріг». Решта членів багатодітної родини Воронових загинули внаслідок атаки

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