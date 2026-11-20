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У ніч проти 20 листопада під ударом опинилася медична установа в Шевченківському районі міста. Унаслідок атаки вибито понад 50 вікон, четверо людей дістали поранення.

«Ворог завдав удару по медичному закладу у Шевченківському районі. Попередньо є постраждалі», – написав Терехов.

За словами мера, обстеження місця російського обстрілу триває.

Раніше Терехов повідомляв про удар по медичному закладу та попередньо заявляв про постраждалих. Згодом він уточнив кількість поранених і масштаби пошкоджень.

Станом на 05:57 стало відомо про влучання по житловому комплексу у Шевченківському районі. На місці пожежа. Про це повідомив міський голова Харкова.

Російські війська у четвер, 19 листопада, атакували Ізюм Харківської області. Внаслідок удару зруйновано під'їзд багатоквартирного будинку, під завалами можуть перебувати люди. Щонайменше 12 осіб постраждали, серед них — четверо дітей.

Вранці 19 листопада російські безпілотники атакували цивільну інфраструктуру Шостки Сумської області. Унаслідок удару зруйновано два нежитлові приміщення, ще чотири багатоквартирні будинки зазнали пошкоджень.

Упродовж минулої доби, 18 листопада, російські війська завдали 1 733 ударів по Донецькій області. Під ворожим вогнем опинилися вісім населених пунктів, пошкоджено житлові будинки, заклад освіти та об'єкт інфраструктури.

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