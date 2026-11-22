Вдень 22 листопада російський дрон влучив у десятиповерховий житловий будинок у Дніпрі, на масиві Перемога. Одна з квартир фактично зруйнована вщент, ще близько 20 осель зазнали пошкоджень. За попередньою інформацією, люди не постраждали.

Російський безпілотник влучив у десятиповерхівку на житловому масиві Перемога. Удар сильно пошкодив одну з квартир, а також зачепив інші помешкання. «Російський дрон знівечив десятиповерхівку на Перемозі. Але найперше і найголовніше — усі дивом цілі. Хоча одна квартира фактично зруйнована вщент», — написав Філатов.

За словами мера, у квартирі наскрізь пробило покрівлю та стелю. Кімнати перетворилися на купу бетону й пилу. Ще близько двох десятків осель у будинку також отримали пошкодження. Після удару виникли проблеми й у під’їзді. Ліфт зупинили, а його шахту та стіни ліфтової посікло уламками. Тепер фахівці мають провести додаткове технічне обстеження будинку, щоб оцінити його стан і визначити, чи безпечно ним користуватися.

Наслідки російських атак зафіксували й в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра. Там вибуховою хвилею вибило шибки у двох приватних будинках. Отже, основні пошкодження припали на багатоповерхівку на масиві Перемога. Попри значні руйнування всередині однієї з квартир, за повідомленням міського голови, усі мешканці залишилися живими. Про наслідки атаки 22 листопада повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов у своєму Telegram-каналі.

Упродовж доби 22 листопада російські війська понад десять разів атакували Дніпропетровську область безпілотниками та авіабомбою. Під ударом опинилися п’ять районів, пошкоджені об’єкти інфраструктури, а в одній із громад сталася пожежа.

У суботу, 21 листопада, російські війська майже 30 разів атакували шість районів Дніпропетровської області, застосовуючи безпілотники та артилерію. Унаслідок обстрілів п'ятеро людей дістали поранень, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

У суботу, 21 листопада, у Дніпрі та чотирьох районах Дніпропетровської області запровадили екстрені відключення електроенергії. Через це споживачам не варто орієнтуватися на звичні графіки погодинних обмежень.

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