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Російський фондовий ринок обвалився за підсумками четверга, 19 листопада, після завершення візиту путіна до китайського Шеньчженя на саміт АТЕС та тристоронньої зустрічі з лідерами США і КНР Дональдом Трампом і Сі Цзіньпіном. Песимізм бізнесу спричинила відсутність конкретних зрушень щодо врегулювання війни проти України.

Індекс Мосбіржі за день просів на 2,19% — до 2415,7 пункту, а в ході торгів опускався до місячного мінімуму 2404,8 пункту, втративши за два дні візиту путіна до Шеньчженя 200 млрд рублів капіталізації, або 3,7%. Зниження торкнулося низки великих компаній: акції «Газпрому» подешевшали на 3,3%, «Роснефті» — на 2,4%, «Новатеку» — на 3,6%, «Северсталі» — на 3,8%, а НЛМК — на 3,9%.

Аналітики «Вектор Капіталу» вказують, що головним розчаруванням інвесторів стала відсутність конкретних домовленостей щодо України за підсумками тристоронньої зустрічі, де лідери обмежилися декларацією щодо реформи ООН, імунітету лідерів перед МКС та відмови від ядерної війни. Під час пресконференції путін пообіцяв Україні «болючий удар» у відповідь на пошкодження Кримського мосту, висунув вимогу щодо решти територій Донеччини та визнав відсутність домовленостей про нову тристоронню зустріч.

Експерт Інституту фінансово-інвестиційних технологій Олексій Примак зазначив, що бізнесу потрібні практичні рішення — зокрема щодо платежів, постачання обладнання, страхування та торгівлі, — тоді як жодних сигналів про послаблення санкцій із Китаю не прозвучало. Водночас, за даними західних розвідок, які наводить видання The New York Times, попри дипломатичну активність кремль має намір продовжувати війну щонайменше до кінця зими, розраховуючи на просування на сході України та тиск дроновими й ракетними атаками на Київ.

Джерело: Вектор Капітал.

Нагадаємо, Трамп і Путін завершили зустріч у Шеньчжені без спільної заяви для преси.

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