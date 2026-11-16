Російський FPV-дрон атакував АЗК Укрнафти на Дніпропетровщині

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У Дніпропетровській області російський FPV-дрон влучив в автозаправний комплекс «Укрнафти». Унаслідок атаки пошкоджено касову зону та обладнання заправки.

“Сьогодні російський FPV-дрон влучив в автозаправний комплекс Укрнафти на Дніпропетровщині. На щастя, завдяки вжитим заходам безпеки, ніхто не постраждав”, - повідомив Федоренко.

Він заявив, що удар серйозно пошкодив капітальні споруди АЗК, зокрема касову зону та обладнання. “Росіяни цілеспрямовано б'ють по цивільній інфраструктурі, якою щодня користуються тисячі людей, а також екстрені служби - швидка допомога, рятувальники”, - додав Федоренко.

Про це повідомляє у Фейсбуці виконувач обов’язків голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Федоренко.

Росіяни понад 60 разів атакували Дніпропетровщину за день, є загиблі.

На Дніпропетровщині за день зафіксували понад 40 російських атак.

Дніпропетровщина пережила понад 50 російських атак за день,є загибла та постраждалі.

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