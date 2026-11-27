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Уранці 27 листопада російські військові завдали удару FPV-дроном по автозаправній станції в Шевченківському районі Харкова. Унаслідок атаки постраждали троє людей, серед них 72-річний працівник АЗС.

За даними слідства, удар стався близько 07:45. Російські військові використали FPV-дрон, керований через оптоволоконний канал зв’язку.

Медичної допомоги потребували троє людей: 72-річний оператор заправки, 36-річний чоловік і 52-річна жінка.

Усі постраждалі зазнали гострої реакції на стрес.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Росія вночі 27 листопада атакувала критичну інфраструктуру Кіровоградщини.

Нагадаємо, що Російський дрон зруйнував квартиру в десятиповерхівці у Дніпрі.

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