Російський FPV-дрон атакував село на Запоріжжі, загинув 59-річний чоловік

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Російські війська завдали удару FPV-дроном по селу Біленьке Запорізького району, внаслідок чого загинув 59-річний місцевий житель. Під час атаки також було уражено об'єкт цивільної інфраструктури.

За інформацією обласної влади, російські військові застосували FPV-дрон для атаки на цивільний об'єкт у населеному пункті.

Унаслідок удару загинув чоловік віком 59 років. Інформації про інших постраждалих або масштаби пошкоджень у повідомленні обласної військової адміністрації не наведено.

Джерело: Запорізька ОВА

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