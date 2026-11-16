Російський FPV-дрон атакував село на Запоріжжі, загинув 59-річний чоловік
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Російські війська завдали удару FPV-дроном по селу Біленьке Запорізького району, внаслідок чого загинув 59-річний місцевий житель. Під час атаки також було уражено об'єкт цивільної інфраструктури.
За інформацією обласної влади, російські військові застосували FPV-дрон для атаки на цивільний об'єкт у населеному пункті.
Унаслідок удару загинув чоловік віком 59 років. Інформації про інших постраждалих або масштаби пошкоджень у повідомленні обласної військової адміністрації не наведено.
Джерело: Запорізька ОВА
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