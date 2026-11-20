0:00 / 0:00

Вранці 20 листопада російський FPV-дрон атакував трамвай у Заводському районі Запоріжжя. Унаслідок удару жінка дістала осколкові поранення. Медики надають їй необхідну допомогу.

За попередньою інформацією, постраждала жінка отримала осколкові поранення. Обставини та наслідки атаки уточнюються.

Протягом минулої доби російські війська здійснили 676 ударів по 43 населених пунктах Запорізької області. Про це повідомив співголова Ради оборони Іван Федоров.

Зокрема, окупанти завдали:

14 авіаударів – по Запоріжжю, Блакитному, Миролюбівці, Одарівці, Новорозівці, Жовтій Кручі, Таврійському, Новоіванівці та Гуляйпільському;

522 атаки безпілотниками різних модифікацій , переважно FPV-дронами;

9 обстрілів із реактивних систем залпового вогню – по Павлівці, Малій Токмачці, Новоданилівці, Новоандріївці та Гуляйпільському;

131 артилерійський удар – по населених пунктах області.

Унаслідок російських атак на Запорізький район загинула одна людина.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

У ніч на 20 листопада російські війська завдали удару по транспортній та промисловій інфраструктурі Коростенського району Житомирської області. Унаслідок атаки одна людина дістала поранення.

Державна служба з надзвичайних ситуацій показала перші кадри після російських ударів по столиці в ніч на 20 листопада. За попередніми даними, внаслідок атаки троє людей загинули, ще 11 постраждали, одну людину евакуювали.

Читай нас у