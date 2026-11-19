У Кушугумі Запорізької області внаслідок удару російського FPV-дрона загинув чоловік. Про це 19 листопада повідомив виконувач обов’язків голови Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін. Інших подробиць атаки він поки не навів.

Російські військові атакували селище Кушугум Запорізької області FPV-дроном. Унаслідок удару загинув чоловік. «Через удар FPV-дрона по Кушугуму загинув чоловік», — написав він.

Наразі посадовець не повідомив, де саме стався удар, скільки років було загиблому та чи є інші постраждалі. Інформацію про наслідки атаки можуть уточнити згодом. Про це тимчасовий виконувач обов’язків голови Запорізької ОВА Михайло Семікін повідомив у Telegram.

У Запоріжжі вранці в четвер, 19 листопада, внаслідок російського обстрілу було пошкоджено високовольтну повітряну лінію електропередачі. Без електроенергії залишилися 7,5 тисячі споживачів — мешканців міста та юридичних осіб. Втім, енергетикам вдалося відновити електропостачання протягом години.

Під ворожим вогнем опинилися 50 населених пунктів регіону. Унаслідок атак на Запоріжжя та Запорізький район одна людина загинула, ще шестеро дістали поранення.

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