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У Сумах російські військові атакували FPV-дроном житловий будинок у Стецьківському старостаті. На момент удару всередині перебували люди, зокрема діти. Унаслідок атаки постраждали двоє людей.

За його словами, відбулося влучання в приватний будинок, де на той час перебували мешканці, серед яких двоє дітей. Діти у задовільному стані, з ними все добре.

В будинку вибило вікна, пошкоджено покрівлю та стіну.

Наслідки ліквідовуються.

Про це начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко повідомив у Телеграмі.

Росія масовано атакувала Суми дронами, є постраждалі та руйнування.

Нагадаємо, на Рівненщині після російської атаки зникло світло.

Також Росія атакувала залізничну інфраструктуру Полтави дронами.

У Хмельницькій області внаслідок російської атаки пошкоджено підприємство.

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