Російський FPV-дрон вдарив по житловому будинку в Сумах, є постраждалі
У Сумах російські військові атакували FPV-дроном житловий будинок у Стецьківському старостаті. На момент удару всередині перебували люди, зокрема діти. Унаслідок атаки постраждали двоє людей.
За його словами, відбулося влучання в приватний будинок, де на той час перебували мешканці, серед яких двоє дітей. Діти у задовільному стані, з ними все добре.
В будинку вибило вікна, пошкоджено покрівлю та стіну.
Наслідки ліквідовуються.
Про це начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко повідомив у Телеграмі.
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