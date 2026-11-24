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У понеділок, 23 листопада, поблизу одного з прифронтових сіл Дніпропетровської області російський FPV-дрон атакував службовий автомобіль ремонтної бригади ДТЕК. У момент удару фахівці виконували плановий огляд ліній електропередачі.

Як повідомили у пресслужбі компанії, внаслідок влучання безпілотника ніхто з працівників не постраждав, однак сам транспортний засіб зазнав пошкоджень.

Джерело: повідомлення пресцентру ДТЕК.

Вранці 24 листопада російські війська атакували енергетичні об'єкти на півночі Рівненської області. Наразі електропостачання відновили для всіх абонентів, повідомили в обласній владі.

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