Куйбишевський нафтопереробний завод (НПЗ) російської компанії «Роснефть» почав шукати працівників, які вміють керувати бойовими машинами, для захисту підприємства від українських безпілотників. Відповідні вакансії з’явилися 8 жовтня на рекрутинговому порталі HeadHunter.
В одному з оголошень ідеться про службу в складі екіпажу зенітної самохідної установки «Шилка» (БМ ЗСУ-34-23-4). Інша вакансія передбачає роботу на бойовій машині піхоти БМП-2 «Бережок».
Кандидати мають укласти контракт із Міністерством оборони РФ про перебування в мобілізаційному резерві, пройти навчання за відповідною спеціальністю та бойове злагодження. В обох випадках працівникам доведеться нести чергування у складі розрахунку, а під час зборів — перебувати в казармі у складі екіпажу БМП.
Серед вимог до претендентів — наявність повної загальної середньої або середньої професійної освіти. До їхніх обов’язків входитимуть захист об’єктів оборонно-промислового комплексу в Самарській області, знищення повітряних цілей, а також підтримання озброєння в готовності та забезпечення справного технічного стану бойової машини.
Місцем роботи вказано адресу Грозненська, 25, де безпосередньо розташований Куйбишевський НПЗ.
Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.
Московський НПЗ повністю зупинив переробку нафти після удару українських дронів.
У ніч проти 20 вересня Москва та Московська область зазнали масованої атаки безпілотників. Один із ударів припав на Московський нафтопереробний завод «Газпромнефть-МНПЗ» у районі Капотня, після чого на підприємстві спалахнула пожежа.