Куйбишевський нафтопереробний завод (НПЗ) російської компанії «Роснефть» почав шукати працівників, які вміють керувати бойовими машинами, для захисту підприємства від українських безпілотників. Відповідні вакансії з’явилися 8 жовтня на рекрутинговому порталі HeadHunter.

В одному з оголошень ідеться про службу в складі екіпажу зенітної самохідної установки «Шилка» (БМ ЗСУ-34-23-4). Інша вакансія передбачає роботу на бойовій машині піхоти БМП-2 «Бережок».

Кандидати мають укласти контракт із Міністерством оборони РФ про перебування в мобілізаційному резерві, пройти навчання за відповідною спеціальністю та бойове злагодження. В обох випадках працівникам доведеться нести чергування у складі розрахунку, а під час зборів — перебувати в казармі у складі екіпажу БМП.

Серед вимог до претендентів — наявність повної загальної середньої або середньої професійної освіти. До їхніх обов’язків входитимуть захист об’єктів оборонно-промислового комплексу в Самарській області, знищення повітряних цілей, а також підтримання озброєння в готовності та забезпечення справного технічного стану бойової машини.

Місцем роботи вказано адресу Грозненська, 25, де безпосередньо розташований Куйбишевський НПЗ.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

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