Російський обстріл Пісочина на Харківщині: серед восьми постраждалих троє дітей
Унаслідок атаки російських військ по селищу Пісочин Харківської області 27 листопада поранення дістали восьмеро людей. Серед постраждалих — троє дітей.
Про це голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Телеграмі.
«Внаслідок ворожого обстрілу в Пісочині постраждали 8 людей. Серед них — троє дітей. Медики надають необхіду допомогу», — ідеться у повідомленні.
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