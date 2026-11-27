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Унаслідок атаки російських військ по селищу Пісочин Харківської області 27 листопада поранення дістали восьмеро людей. Серед постраждалих — троє дітей.

Про це голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Телеграмі.

«Внаслідок ворожого обстрілу в Пісочині постраждали 8 людей. Серед них — троє дітей. Медики надають необхіду допомогу», — ідеться у повідомленні.

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