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24 листопада унаслідок російського обстрілу в селі Кам'янка на Миколаївщині пошкоджено газові мережі. Через це 50 родин залишилися без газопостачання.

"Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено газові мережі в Кам'янці. Через це майже 50 родин тимчасово залишились без газу", - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що фахівці вже працюють над ліквідацією наслідків пошкодження.

Про це повідомляє Миколаївська філія "Газмережі" у Телеграмі.

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