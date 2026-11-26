Російський обстріл пошкодив виробництво паперової упаковки Конві-Пак
У ніч на 26 листопада внаслідок прямого влучання російської ракети по території компанії «Конві-Пак» було пошкоджено виробництво паперової упаковки.
Через руйнування інфраструктури підприємство тимчасово зупинило виробництво та відвантаження продукції.
У компанії повідомили, що наразі оцінюють збитки та ліквідовують наслідки удару. Строки відновлення роботи поки невідомі.
Через обстріл також зірвалося виготовлення частини різдвевої упаковки для кафе-кондитерських Honey та пекарень «Завертайло». Їхній власник Станіслав Завертайло повідомив, що замовлені святкові пакети вже не встигнуть надрукувати до Різдва.
Джерело: Завертайло
Компанія PepsiCo Ukraine заявила про удар російських терористів по виробництву у Миколаївській області.
Нагадаємо, що унаслідок російської атаки в неділю, 30 серпня, було пошкодженосклад французької торговельної мережі Auchan у Борисполі Київської області.
У Житомирській громаді російські війська завдали повторного удару по підприємству з іноземними інвестиціями, яке вже зазнавало обстрілів раніше. Про це повідомив начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.