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У ніч на 26 листопада внаслідок прямого влучання російської ракети по території компанії «Конві-Пак» було пошкоджено виробництво паперової упаковки.

Через руйнування інфраструктури підприємство тимчасово зупинило виробництво та відвантаження продукції.

У компанії повідомили, що наразі оцінюють збитки та ліквідовують наслідки удару. Строки відновлення роботи поки невідомі.

Через обстріл також зірвалося виготовлення частини різдвевої упаковки для кафе-кондитерських Honey та пекарень «Завертайло». Їхній власник Станіслав Завертайло повідомив, що замовлені святкові пакети вже не встигнуть надрукувати до Різдва.

Джерело: Завертайло

Компанія PepsiCo Ukraine заявила про удар російських терористів по виробництву у Миколаївській області.

Нагадаємо, що унаслідок російської атаки в неділю, 30 серпня, було пошкодженосклад французької торговельної мережі Auchan у Борисполі Київської області.

У Житомирській громаді російські війська завдали повторного удару по підприємству з іноземними інвестиціями, яке вже зазнавало обстрілів раніше. Про це повідомив начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

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