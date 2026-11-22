У Запоріжжі внаслідок російської атаки загинув чоловік. Удар припав на Заводський район міста. Про загибель людини 22 листопада повідомив виконувач обов’язків начальника Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

Російські війська атакували Заводський район Запоріжжя 22 листопада. Унаслідок обстрілу загинув чоловік. Наразі відомо про одну загиблу людину. Інших подробиць щодо обставин атаки та її наслідків посадовець поки не повідомив.

Інформація про можливих постраждалих, пошкодження житлових будинків чи об’єктів інфраструктури уточнюється. Про це повідомив т.в.о. начальника Запорізької ОВА Михайло Семікін у своєму Telegram-каналі.

У Запоріжжі пролунала серія вибухів. Після цього повністю перекрили рух транспорту мостами та греблею ДніпроГЕС.

Росія масовано атакувала Запоріжжя, кількість постраждалих зросла до 43.

У Запоріжжі внаслідок ранкових російських атак 17 листопада кількість поранених збільшилася до 42 людей, тоді як жертвами обстрілів стали двоє місцевих жителів. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

Російський FPV-дрон убив 70-річного чоловіка в селищі Кушугум Запорізького району. Ще одна людина постраждала внаслідок атаки на Запоріжжя — поранення дістала 57-річна жінка.

16 листопада у Запоріжжі та Запорізькій області через пошкодження електрообладнання, спричинені російськими атаками, запровадили аварійні та спеціальні аварійні відключення електроенергії.

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