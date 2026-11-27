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51-річний російський спортивний коментатор і пропагандист Олексій Андронов опинився в реанімації. Після критичного стану його перевели до звичайної палати.

Про покращення здоров’я повідомив знайомий Андронова Кирило Шуліка.

За його словами, ситуація була вкрай тяжкою: Андронов кілька днів перебував на апараті штучної вентиляції легень, а згодом його ввели в медикаментозний сон. До тями він почав приходити лише незадовго до переведення з реанімації. Шуліка зазначив, що лікарям вдалося врятувати коментатора.

Причини госпіталізації та діагноз Андронова наразі не розголошуються. Він раніше працював пресаташе збірної Росії з футболу, а в соцмережах регулярно поширює антиукраїнську пропаганду.

Джерело: Кирило Шуліка.

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