Російський реактивний дрон атакував Тернопіль і пошкодив адміністративну будівлю

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У ніч проти 14 жовтня російський реактивний безпілотник влучив в одне з адміністративних приміщень Тернополя. Унаслідок атаки будівля зазнала пошкоджень.

Про це повідомляє начальник Тернопільської обласної військової адміністрації Тарас Пастух.

Влучання сталося о 23:44, уточнив Пастух. Дані про можливих потерпілих наразі встановлюють. Начальник Тернопільської обласної військової адміністрації не повідомив, чи є інформація про постраждалих, їхній стан і масштаби пошкоджень, а також про повторні влучання.

Тарас Пастух попросив жителів не поширювати фото, відео та інформацію про місце падіння дрона.

Реактивні ударні безпілотники становлять додаткову загрозу через високу швидкість польоту. Через це часу на реагування після виявлення повітряної цілі може залишатися менше, ніж під час наближення повільніших дронів.

Джерело: Тарас Пастух

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