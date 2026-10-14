Російський Шахед атакував житловий сектор Рівного, є поранені

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Російські війська завдали удару безпілотником типу «Шахед» по житловому сектору Рівного. Унаслідок атаки поранення дістали щонайменше троє цивільних мешканців.

«Ще одна атака на Рівне. Вражений житловий сектор. Наразі відомо про трьох поранених. Усі відповідні служби на місці. Разом із міською владою перебуваю на місці події», — повідомив очільник області.

У Хмельницькому внаслідок російських ударів по логістичному центру компанії «Епіцентр» знищено близько 85% товарів, що зберігалися на об'єкті. Протягом дня російські війська атакували центр десять разів, спричинивши п'ять масштабних пожеж, однак працівники не постраждали.

Нагадаємо, Росія пошкодила кілька енергетичних об’єктів Києва.

До цього росіяни запустили балістику по Києву, зафіксоване влучання в 9-поверховий будинок.

Додамо, що 12 жовтня пізно увечері Лівобережжя Києва було під атакою балістичних ракет. За даними каналу Николаевский Ванёк, інформації про запуски в українських військових не було, тому тривогу оголосили запізно.

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