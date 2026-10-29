Російський удар по Чернігову забрав життя 15-річної гімнастки

Унаслідок російської атаки на центр Чернігова 29 жовтня загинула 15-річна Яна Пєшкова. Дівчина займалася художньою гімнастикою у місцевій студії Magic sports, де її згадують як світлу, щиру й усміхнену вихованку. Згодом стало відомо, що жертвою цього ж удару стала ще одна 15-річна дівчина — Марія Мозгова.

Російська атака на Чернігів 29 жовтня забрала життя 15-річної Яни Пєшкової. Дівчина була вихованкою місцевої студії художньої гімнастики Magic sports. У студії розповіли, що Яна була не просто їхньою вихованкою, а частиною великої спортивної родини. Там згадують дівчину, її усмішку, мрії та плани, яким тепер не судилося здійснитися. «Їй було лише 15 років. Вона була вихованкою нашої студії, частиною нашої спортивної родини. Дівчинкою, у якої попереду мало бути ціле життя, стільки мрій, планів і щасливих моментів… Але Росія вирішила по-іншому», — написали представники Magic sports.

Для тренерів і тих, хто займався разом із Яною, її загибель стала важкою втратою. У студії наголосили, що дівчина назавжди залишиться в їхній пам’яті світлою, щирою та усміхненою. «Немає слів, здатних втамувати такий біль. Світла пам’ять. Наша Яна — наше янголятко», — йдеться в повідомленні.

Представники Magic sports також висловили співчуття родині, друзям і всім, хто знав Яну. Її життя обірвалося в 15 років — у віці, коли попереду ще стільки відкриттів, планів і можливостей.

Разом із Яною загинула ще одна школярка

Згодом стало відомо про ще одну загиблу внаслідок російського удару по Чернігову. Нею стала 15-річна Марія Мозгова. Обидві дівчини навчалися в Чернігівському ліцеї №1. Їхні життя обірвалися через російську атаку на центр міста. Загибель двох школярок стала ще одним трагічним наслідком російських ударів по українських містах. За повідомленням спортивної студії, Яна була частиною їхньої спільноти, де її пам’ятатимуть як талановиту й життєрадісну дівчину.

Світла пам’ять Яні Пєшковій та Марії Мозговій. Співчуття рідним, друзям, однокласникам і всім, хто їх знав. Про її загибель повідомили представники спортивного закладу в Instagram.

На Чернігівщині російські військові завдали удару FPV-дронами на оптоволокні по навчальному об’єкту в Новгород-Сіверській громаді. Інформації про наслідки атаки наразі немає.

Російські війська в ніч проти 26 жовтня обстріляли приватне підприємство та склад на Чернігівщині. Унаслідок атаки виникли пожежі, двоє людей постраждали.

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