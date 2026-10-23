Російський удар по Дніпру забрав життя людини, п’ятеро поранених

23 жовтня російські війська завдали чергового удару по Дніпру та передмістю.

У приватному секторі спалахнула пожежа, пошкоджено щонайменше п’ять житлових будинків.

Рятувальники дістали з-під завалів тіло загиблої людини. Кількість поранених зросла до п’яти, усіх госпіталізували. 26-річний чоловік перебуває у вкрай тяжкому стані.

Джерело: Дніпропетровська обласна військова адміністрація.

Російський дрон влучив біля школи в Полтаві, є постраждалі.

У Хмельницькому районі внаслідок падіння уламків російського безпілотника загорілася автозаправна станція. Двоє людей дістали легкі поранення.

У ніч проти 14 жовтня в Луцьку внаслідок влучання ворожого безпілотника виникла пожежа на території нафтобази. Загоряння сталося близько другої години ночі.