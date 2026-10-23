Російський удар по Дніпру забрав життя людини, п’ятеро поранених
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23 жовтня російські війська завдали чергового удару по Дніпру та передмістю.
У приватному секторі спалахнула пожежа, пошкоджено щонайменше п’ять житлових будинків.
Рятувальники дістали з-під завалів тіло загиблої людини. Кількість поранених зросла до п’яти, усіх госпіталізували. 26-річний чоловік перебуває у вкрай тяжкому стані.
Джерело: Дніпропетровська обласна військова адміністрація.
Російський дрон влучив біля школи в Полтаві, є постраждалі.
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