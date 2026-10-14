Російський удар по Києву влучив у ТЕЦ-4, загинула людина — BBC News

Російська Федерація — держава-агресор — завдала ракетного удару по Києву, Україна, внаслідок якого було уражено Дарницьку ТЕЦ-4 та житловий будинок. Від влучання в багатоповерхівку загинула одна людина, ще 13 постраждали, повідомляє BBC News.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що четверо постраждалих перебувають у важкому стані. Ракетний удар по житловому будинку стався пізно ввечері у вівторок.

Заява Зеленського

Президент Володимир Зеленський повідомив, що по ТЕЦ-4, яка постачає Києву тепло й електроенергію, вдарили балістичними ракетами. За його словами, перед атакою Україна не отримала від партнерів раннього попередження про запуски балістичних ракет.

Зеленський заявив, що Україна підтримала енергетичне перемир'я, однак Росія атакує ще один енергетичний об'єкт і людей. Це була друга ніч поспіль, коли Київ зазнав ракетного удару.

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Заяви щодо перемир'я

Атака сталася через два дні після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що Росія й Україна погодили енергетичне перемир'я. Після ударів у ніч на понеділок з'явилися припущення, що США припинили надавати Україні розвіддані для відстеження повітряних загроз.

У вівторок Трамп заперечив це та заявив, що США допомагають Україні й діляться з нею розвідданими. На запитання, чи порушила Росія перемир'я, він не дав прямої відповіді, зазначивши, що обидві країни хочуть завершити війну, але не знають, як цього досягти.

Дарницька ТЕЦ-4 постачає тепло й електроенергію до Дніпровського району та частини Дарницького району Києва. Її вже неодноразово атакували під час війни. Після окремого російського ракетного удару в лютому цього року ТЕЦ зазнала значних пошкоджень і припинила роботу: без опалення та гарячої води залишилися понад 1 000 житлових будинків, а також 47 шкіл, 72 дитсадки та 18 медичних закладів.

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