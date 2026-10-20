Російський удар по Києву забрав життя 21-річної жінки — RMF24

У Києві, Україна, внаслідок нічної ракетної атаки Російської Федерації — держави-агресора — загинула 21-річна жінка. Ще восьмеро людей дістали поранення, повідомляє RMF24 з посиланням на мера столиці Віталія Кличка.

Пошкоджено станцію метро та медзаклад

За словами Кличка, внаслідок удару пошкоджено одну зі станцій метро на лівобережжі Києва. Руйнувань також зазнали будівлі, зокрема медичний заклад.

У Солом’янському районі уламки ракети пошкодили 25-поверховий житловий будинок. Російська атака також торкнулася енергетичної інфраструктури.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна знову не отримала від союзників попередження про підготовку Росією балістичного удару.

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Реактивний дрон збили над Львовом

RMF24 повідомило про підтверджене збиття російського реактивного безпілотника над Львовом. За даними видання, апарат протягом кількох десятків хвилин кружляв над Львівською областю.

Після збиття його уламки впали на південні передмістя Львова, пошкодивши 11 житлових будинків та вісім автомобілів. Постраждалих унаслідок падіння уламків не було.

Повітряну тривогу тієї ночі також оголошували у Київській, Кіровоградській, Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Вінницькій, Дніпропетровській та Житомирській областях.

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