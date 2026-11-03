Російський удар по Комишувасі забрав життя 31 людини, майже 50 зникли безвісти

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Кількість загиблих унаслідок російського удару по Комишувасі Запорізької області зросла до 31 людини. Ще майже 50 осіб наразі вважаються зниклими безвісти. Пошуки людей, які могли постраждати внаслідок атаки, тривають.

За його даними, загиблими вважаються 31 людина. Раніше називали 29.

Ще п'ятеро людей дістали поранення. Майже 50 мешканців селища вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомляється з посиланням на слова начальника Запорізької ОВА Михайла Семікіна на телемарафоні.

Російський авіаудар по Комишувасі забрав життя чотирьох запорізьких поліцейських.

Удар по Комишувасі забрав щонайменше 26 життів — The Guardian.

У Комишувасі після російського удару зниклими безвісти вважаються 27 людей.

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