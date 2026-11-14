Російський удар по Павлограду забрав життя людини, кількість поранених зросла до десяти
Унаслідок ракетної атаки РФ на Павлоград 14 листопада загинула одна людина, ще десятеро дістали поранення.
Про це в Телеграмі повідомила Дніпропетровська ОДА.
«Одна людина загинула через ворожий удар по Павлограду. Десять людей дістали поранення», — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що четверо жінок, троє чоловіків і семирічний хлопчик госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Ще двоє жінок лікуватимуться амбулаторно.
Нагадаємо, росіяни вдарили ракетою по Павлограду.
Унаслідок російської ранкової та денної атаки 14 листопада на Київ уламки безпілотників виявили щонайменше в двох районах столиці.
У ніч проти 14 листопада російські війська атакували Україну 96 ударними дронами, серед яких 61 реактивний. Силам протиповітряної оборони вдалося знешкодити більшість безпілотників, однак частина з них досягла цілей.
Російські загарбники 13 листопада завдали удару по автозаправній станції в Чернігівській області.