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Унаслідок атаки на підприємство в Ніжині Чернігівської області 27 листопада загинули троє людей, ще семеро дістали поранення. На місці працюють екстрені служби та поліція, яка документує наслідки обстрілу.

Удару російські війська завдали вдень. Атака призвела до загибелі трьох людей і поранення ще сімох. Нові фотографії з місця події демонструють наслідки російського обстрілу підприємства.

На місці працюють слідчо-оперативна група Ніжинського районного управління поліції та екстрені служби. Правоохоронці фіксують пошкодження, збирають докази та документують наслідки атаки.

За фактом обстрілу відомості внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 438 Кримінального кодексу України — воєнні злочини.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Чернігівської області.

Раніше повідомлялось, що російський удар по підприємству в Ніжині забрав життя двох людей.

До цього Росія атакувала Ніжинський жиркомбінат: підприємство зазнало значних руйнувань.

Також Росія пошкодила навчальний заклад у Ніжині.

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