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Російські війська атакували одне з підприємств у Ніжині Чернігівської області. Внаслідок обстрілу загинули чоловік і жінка, ще четверо людей дістали поранення.

Про це міський голова Ніжина Олександр Кодола повідомив у Фейсбуці.

«Сьогодні внаслідок ворожої атаки по одному з підприємств міста загинули двоє людей – чоловік і жінка. Ще четверо людей отримали поранення. Наразі вони перебувають у лікарні, де їм надають необхідну медичну допомогу», – написав він.

Кодола додав, що за попередньою інформацією, під завалами можуть перебувати люди. На місці події працюють відповідні служби.

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