Російський удар по вокзалу в Дніпрі забрав життя п’ятьох залізничників: серед загиблих — дві провідниці

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Унаслідок російської атаки безпілотником по перону залізничного вокзалу в Дніпрі загинули п’ятеро працівників залізниці. Серед них — дві провідниці, працівник моторвагонного депо та двоє фахівців із обслуговування пасажирів. У загиблих залишилися діти.

Жертвами російської атаки стали:

32-річна Яна Шпакова ;

60-річна Вікторія Носікова ;

60-річна Катерина Борисова ;

48-річний Руслан Діль ;

38-річний Євгеній Кривко.

Яна Шпакова працювала адміністраторкою дитячого простору на залізничному вокзалі. У неї залишилася неповнолітня донька.

Вікторія Носікова та Катерина Борисова працювали провідницями.

Руслан Діль був працівником моторвагонного депо Синельникового. Під час російської атаки чоловік саме повертався додому з відпустки.

Євгеній Кривко працював фахівцем із супроводу та допомоги пасажирам. У нього залишилися двоє неповнолітніх синів.

Усі п’ятеро залізничників загинули внаслідок удару російського безпілотника по перону вокзалу в Дніпрі.

Про це повідомив портал «Залізна родина».

У Дніпрі дрон Росії, держави-агресора, атакував завантажену залізничну платформу. Загинули щонайменше 14 людей, ще 14 дістали поранення, повідомляє The Guardian.

Нагадаємо, окупанти 29 жовтня атакували залізничний вокзал у Дніпрі. Внаслідок атаки загинули 14 цивільних, ще понад 10 отримали поранення, багато з них у важкому стані.

Укрзалізниця уточнила обставини російського удару по залізничному вокзалу в Дніпрі, внаслідок якого загинули та постраждали цивільні пасажири. За даними компанії, на вокзалі заздалегідь оголосили повітряну тривогу, а після виявлення підвищеної небезпеки пасажирів електропоїзда, який мав прямувати до Запоріжжя, почали евакуювати. До моменту удару залишалося понад 10 хвилин.

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