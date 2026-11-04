Російський удар пошкодив ТЦ Сім’я в Одесі — торговий центр закрили

У ніч проти 4 листопада російські війська атакували Одеську область. Під удар потрапили об’єкти енергетики та комерційна нерухомість, зокрема торговий центр «Сім’я», будівля якого зазнала серйозних пошкоджень. Наразі заклад тимчасово не працює.

Російські війська влучили в об’єкти енергетики та комерційної нерухомості. Одним із пошкоджених об’єктів став популярний торговий центр «Сім’я». У будівлі ТЦ після удару виникла пожежа. Рятувальникам вдалося швидко її загасити. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

ТЦ «Сім’я» тимчасово закрили

Представники торгового центру вже підтвердили пошкодження та повідомили про вимушене призупинення роботи. «На жаль, цієї ночі ТЦ "Сім’я" зазнав пошкоджень від ворожого удару», — йдеться в повідомленні закладу.

Наразі торговий центр не приймає відвідувачів. Команда планує якнайшвидше відновити його роботу, однак конкретних термінів поки не називає. Про відкриття та подальші зміни адміністрація обіцяє повідомити на сторінках ТЦ у соціальних мережах.

Російські атаки пошкоджують торговельні центри й бізнес

Удари по комерційних об’єктах залишаються однією з проблем для українського бізнесу. Наприкінці жовтня російські війська атакували торговельний центр City Mall у Запоріжжі. Він не працює ще з вересня цього року. Ще один торговий центр потрапив під удар у Харкові. Росіяни атакували його реактивним безпілотником, після чого в будівлі спалахнула пожежа. Тоді внаслідок атаки були постраждалі.

Нічний удар по Одесі став черговим випадком пошкодження комерційної нерухомості внаслідок російських атак. Для ТЦ «Сім’я» це означає тимчасову зупинку роботи, а відвідувачам доведеться чекати на повідомлення про його повторне відкриття. Про наслідки атаки повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

4 листопада російські війська завдали удару безпілотником по відомому ринку «7-й кілометр» в Одесі. Після влучання на території торговельного майданчика виникла пожежа, над торговельними рядами здіймається густий чорний дим.

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