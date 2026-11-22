У неділю, 22 листопада, російські війська атакували підприємство в Новгород-Сіверському районі Чернігівської області. Унаслідок удару на території приватного деревообробного підприємства виникла пожежа. За попередньою інформацією, люди не постраждали.

За даними рятувальників, російський удар спричинив займання на території приватного деревообробного підприємства в Новгород-Сіверському районі. Після атаки на місце прибули підрозділи ДСНС. Рятувальники загасили пожежу та не допустили подальшого поширення вогню.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Інформацію про масштаби пошкоджень підприємства у повідомленні ДСНС не уточнили. Про атаку 22 листопада повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

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