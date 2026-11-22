У Димері Вишгородського району Київської області рятувальники дістали з-під завалів п’ятиповерхового будинку тіло другої загиблої людини. Будинок зруйнував російський безпілотник, а під час удару обвалився цілий під’їзд. За попередньою інформацією, знайдене тіло може належати підлітку.

У неділю, 22 листопада, у Димері на Київщині рятувальники знайшли тіло ще однієї людини під завалами п’ятиповерхівки, зруйнованої внаслідок російської атаки. «У Димері дістали з-під завалів друге тіло, передає кореспондент Радіо Свобода. Попередньо, це може бути підліток, повідомили в ДСНС», — йдеться в повідомленні мовника.

Рятувальна операція триває від ранку. Через ворожий удар у житловому будинку був зруйнований один із під’їздів. Рятувальники розбирають завали та шукають людей, які могли опинитися під уламками. Наразі відомо про двох загиблих, тіла яких вдалося дістати з-під руїн. Водночас інформація про особу другої знайденої людини поки попередня. Остаточні дані мають встановити відповідні служби. Роботи на місці удару продовжуються. Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на свого кореспондента, який працює на місці події.

У Димері Київської області з-під завалів багатоповерхівки, яку атакував російський безпілотник, дістали тіло загиблої людини. Про це 22 листопада повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. Пошуково-рятувальна операція на місці удару триває, а кількість травмованих зросла до трьох.

У Вишгородському районі Київської області тривають пошуково-рятувальні роботи після російської атаки в ніч на 22 листопада. Унаслідок удару зруйнований під’їзд житлового будинку — від першого до п’ятого поверху. Під завалами можуть перебувати восьмеро людей, рятувальники продовжують їх шукати.

У ніч проти 22 листопада російський безпілотник атакував селище Димер у Вишгородському районі Київської області. Унаслідок удару зруйнована частина п’ятиповерхового житлового будинку, виникла пожежа, є постраждалі. За даними ДСНС, під завалами можуть перебувати семеро людей.





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