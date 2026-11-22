У Фінляндії розслідують можливе порушення повітряного простору російським вертольотом. Інцидент стався 21 листопада поблизу міста Ловіса: за попередніми даними, літальний апарат міг залетіти на 4,1 км углиб фінської території. У Міністерстві оборони країни припускають, що це могло бути пов’язано з рятувальною операцією у Фінській затоці.

За даними відомства, російський вертоліт зафіксували близько 12:34 поблизу міста Ловіса. Він міг перетнути державний кордон і залетіти на територію Фінляндії на відстань до 4,1 км. Наразі йдеться саме про ймовірне порушення. Фінські служби мають з’ясувати, чи справді вертоліт перебував у повітряному просторі країни та за яких обставин це сталося.

Міністр оборони Фінляндії Антті Хякканен припустив, що інцидент може бути пов’язаний із подіями у Фінській затоці. Зокрема, вертоліт міг брати участь у рятувальній операції або супроводжувати вантажне судно, яке зазнало пошкоджень. Йдеться про російське судно Sparta II, на якому після атаки українських дронів 21 листопада спалахнула пожежа. Судно перебувало у фінських територіальних водах, а його екіпаж евакуювали на російське рятувальне судно. Фінські служби продовжували гасити пожежу та охолоджувати контейнери з вантажем. «Збройні сили та прикордонна служба займаються цією ситуацією у співпраці з іншими органами влади», — заявив Хякканен.

Розслідуванням можливого порушення займається Служба прикордонної охорони Фінляндії. Її фахівці повинні встановити маршрут вертольота, обставини перетину кордону та причини його появи над фінською територією. Поки фінська влада не називає остаточних висновків щодо інциденту. Версію про зв’язок польоту з рятувальною операцією або супроводом пошкодженого судна озвучив саме міністр оборони країни. Про можливе порушення кордону 21 листопада повідомило Міністерство оборони Фінляндії.

У Фінській затоці триває пожежа на російському вантажному судні Sparta II, яке атакували українські дрони 21 листопада. Екіпаж уже евакуювали, однак вогонь досі не вдалося загасити. Фінські служби намагаються ліквідувати пожежу та охолодити контейнери з вантажем, щоб уникнути додаткових ризиків.

Російське вантажне судно у Фінській затоці зазнало атаки українських безпілотників у територіальних водах Росії. Про це заявив командувач прикордонної служби Фінляндії Ілля Ільїн. Унаслідок удару корабель втратив керування.

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