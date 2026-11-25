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Відомий прокремлівський авіаційний блогер Ілля Туманов, який веде Telegram-канал Fighterbomber, розкритикував бойову цінність російського винищувача п'ятого покоління Су-57. На його думку, зникнення цих літаків із бойових дій майже не вплине на перебіг війни, тоді як набагато важливішу роль для армії РФ відіграє радянський гелікоптер Мі-8.

Про це Туманов написав у своєму Telegram-каналі.

Блогер відреагував на заяву генерального директора Об'єднаної авіабудівної корпорації Вадима Бадехи, який назвав Су-57 основним літаком російської оперативно-тактичної авіації та заявив, що винищувач нібито є найбільш перевіреним літаком п'ятого покоління в реальних бойових умовах.

Туманов поставив під сумнів такі оцінки та зауважив, що Су-57 не продемонстрував переваги над західними літаками, які використовує Україна. Зокрема, він поцікавився, скільки американських F-16 та французьких Mirage вдалося збити російському винищувачу.

Натомість найважливішою авіаційною машиною для російських військ блогер назвав Мі-8. Ці гелікоптери використовують для перевезення особового складу та вантажів, евакуації поранених, а також завдання ударів некерованими ракетами.

За словами Туманова, саме техніка, яка щодня виконує широкий спектр завдань, має більшу практичну цінність для армії, ніж рідкісні флагманські зразки озброєння. Він заявив, що в разі припинення використання Су-57 на фронті цього не помітять ані російські військові, ані українська сторона.

Водночас блогер зазначив, що втрата винищувача Су-35 була б відчутною для російської авіації, а знищення ударного Су-34 назвав би катастрофою.

Су-57 — єдиний російський винищувач п'ятого покоління, який перебуває на озброєнні РФ. За наведеними у матеріалі підрахунками, до початку 2026 року передові підрозділи отримали 18 таких літаків.

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