Російських бюджетників змусили звітувати про привітання путіна

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Від працівників російських бюджетних організацій та активістів провладних рухів вимагали привітати Володимира Путіна з днем народження та прозвітувати про виконання планових показників. Внутрішній робочий документ зі звітністю про проведені заходи опублікував Telegram-канал «Дозор в Волгограде».

Згідно з таблицею, різні види привітань мали опублікувати працівники комітету молодіжної політики Волгоградської області, молодіжного центру «Созвездие», учасники руху «Волонтери-медики», студенти вишів та інші. Серед форматів були відеопривітання, флешмоби та дописи в соцмережах.

Окрім виду й назви заходу з нагоди 74-річчя Путіна, організатори мали вказати кількість учасників, посилання на публікації та дані відповідальної особи. З документа випливає, що звітність мали подавати організації та активісти по всій рф, а також із самопроголошеної «ДНР».

Журналісти також оприлюднили «техзавдання» для авторів відеопривітань. Вони мали розповісти про себе, пояснити, як приклад Путіна вплинув на їхню роботу, а потім подякувати президенту та привітати його з днем народження. Звернення мало виглядати як «особиста, щира розповідь від першої особи», а не офіційна промова.

У результаті 7 жовтня в російських соцмережах з'явилися сотні однотипних відео з привітаннями Путіна. За інформацією каналу «Челябинск будущего», того дня в Telegram фраза «міцного здоров'я та невичерпної енергії» на адресу президента згадувалася понад 1600 разів.

За інформацією каналу, державні структури та прокремлівські організації отримали «методички» з вимогою публікувати привітання з хештегом «ПоздравляюПрезидента».

Наприклад, у Башкортостані бюджетників зобов'язали публікувати такі дописи у «ВКонтакте» з 8:00 до 14:00. Від кожної державної установи вимагали по одній такій публікації.

Працівниця адміністрації одного з районів Владимирської області опублікувала інструкцію для чиновників щодо публічного привітання Путіна. Святкові дописи необхідно було розміщувати на особистих сторінках у «ВКонтакте», а публікації в групах «прийматися не будуть». Крім самого привітання, чиновники мали додавати до дописів тематичні фото та відео і відповідний хештег.

Джерело: телеграм-канал «Дозор в Волгограде».

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