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Командування російських збройних сил погрожує відправити командирів на штурмові завдання через відсутність просування на Запорізькому напрямку.

За інформацією одного з агентів руху, керівництво угруповання військ «Восток» у жорсткій формі вимагає від командування 5-ї та 36-ї загальновійськових армій РФ за будь-яку ціну виправити ситуацію на землі, щоб підігнати все під раніше подані «нагору» звіти. Командування цих армій зі свого боку тисне на керівництво своїх мотострілкових дивізій (127-ї, 37-ї й 64-ї).

Згідно зі згаданими звітами, російські підрозділи вже мали вийти на околиці Новомиколаївки Запорізької області та Покровського Дніпропетровської області. Насправді ж вони досі перебувають на відстані понад 30 км від Новомиколаївки та понад 20 км від Покровського.

Про це партизанський рух «АТЕШ» повідомив у Телеграмі.

Бійці бригади Рубіж зірвали ворожий штурм із застосуванням бронетехніки та мотоциклів.

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