Російського окупанта засудили до 12 років за зґвалтування жінки під час окупації Балаклії

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Російського гранатометника 202-го стрілецького полку заочно засудили до 12 років позбавлення волі за порушення законів і звичаїв війни.

У квітні 2022 року під час окупації Балаклії на Харківщині російські військові затримали місцеву жительку за підозрою у співпраці із ЗСУ. Жінку добу незаконно утримували в захопленому відділі поліції.

Уночі військовий вивів її з камери до службового кабінету та, погрожуючи вбивством, зґвалтував.

Джерело: Офіс Генерального прокурора

Обвинувальні акти щодо п’ятьох жителів Херсона передали до суду за фактом добровільної участі в незаконному воєнізованому формуванні на тимчасово окупованій території України. За даними прокуратури, вони охороняли захоплену російськими окупантами залізничну інфраструктуру.

Колишню головну архітекторку Мелітополя Запорізької області заочно засудили до 15 років позбавлення волі. Служба безпеки України продовжує документувати злочини осіб, які співпрацюють з окупаційними силами на тимчасово окупованих територіях.

У Кропивницькому Служба безпеки України затримала місцевого жителя, якого підозрюють у співпраці з ФСБ та коригуванні російських ракетно-дронових атак по паливно-енергетичній і логістичній інфраструктурі. Під час затримання у чоловіка вилучили два мисливські ножі, які він, за даними слідства, носив із собою для можливого опору правоохоронцям.

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