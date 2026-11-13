Rozetka підрахувала збитки після знищення найбільшого складу в Броварах

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Збитки онлайн-ритейлера Rozetka внаслідок знищення товарів на найбільшому складі компанії у Броварах у серпні оцінюють у 1,5 мільярда гривень.

Компанія завершила інвентаризацію компанії лише через 3 місяці після російського обстрілу, який стався 5 серпня.

Вартість зруйнованого складу з урахуванням обладнання, але без товарних запасів, становила 75 млн дол.

Знищене майно не було застраховане від воєнних ризиків. Rozetka зверталася до страхових компаній, зокрема "Альянс", "Арсенал Страхування" та "ІНГО", але не змогла отримати відповідне покриття.

Крім цього, компанія зіткнулася з труднощами під час пошуку нових складських приміщень.

Деякі орендодавці відмовляються співпрацювати з компанією через ризик російських атак, а в одному випадку проти її розміщення виступили інші орендарі будівлі.

"На щастя, не всі такої думки й нам все ж таки вдається знайти складські приміщення. Я дуже вдячна тим, хто нам їх продовжує здавати. Але зараз так – це дуже непросто для нас", – зазначила Чечоткіна.

Компанія не розміщує товари на складах без укриттів для працівників. Якщо такого приміщення немає, Rozetka будує його самостійно.

Про це повідомила співвласниця компанії Ірина Чечоткіна в інтерв'ю hromadske.

Нагадаємо, що Росіяни зруйнували склад Rozetka у Броварах.

У Києві через російський удар пошкоджено магазин Rozetka біля Комфорт Тауну.

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