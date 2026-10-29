Розвідка попередила про підготовку рф нових балістичних ударів – Зеленський

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Українська розвідка здобула інформацію про підготовку російськими військами нових балістичних атак проти України. Для відбиття загрози державі необхідні додаткові сили та нові пакети перехоплювачів для систем протиповітряної оборони, передусім для комплексів Patriot, від міжнародних партнерів.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський.

Водночас Сили оборони провели успішні контрзаходи проти російських засобів нападу. За даними доповіді військових, українські сили завдали два ракетні удари, унаслідок яких знищено два російські винищувачі-бомбардувальники Су-34 та уражено пускову установку ракетного комплексу «Іскандер».

Глава держави наголосив на важливості антибалістичної роботи та зазначив, що Україна очікує на відповідні рішення від союзників щодо якнайшвидшого надання необхідних засобів захисту.

Джерело: Зеленський у телеграмі.

Внаслідок російської балістичної атаки на Київ у ніч на 22 жовтня загинула одна людина, ще 22 постраждали, серед них четверо дітей.

Нагадаємо, у Києві обмежили рух Південним мостом після російського обстрілу.

Раніше у Києві обмежили рух поїздів зеленої гілки метро через пошкодження Південного мосту.

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