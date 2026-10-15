Румунія звинуватила Росію в атаках на торгові судна в Чорному морі

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Міністерка закордонних справ Румунії Оана Цою поклала на Росію відповідальність за атаки на цивільні судна в Чорному морі.

За її словами, російські удари перетворюють регіон на небезпечну зону для торговельного судноплавства.

15 жовтня румунські служби проводили пошуково-рятувальну операцію після нападу на судно у виключній економічній зоні країни. П’ятьох членів екіпажу доправили до лікарні в Констанці. Їхній стан стабільний, деякі постраждалі отримали опіки та отруїлися димом.

За словами Цою, протягом останньої доби атак зазнали чотири торгові судна, внаслідок чого загинули восьмеро людей. Вона також повідомила про появу російських безпілотників у повітряному просторі Румунії, через що винищувачі підняли для патрулювання.

Бухарест поінформував союзників про інциденти та координує з ними подальші дії. Румунія також працює над посиленням спроможностей НАТО реагувати на подібні загрози.

Джерело: МЗС Румунії

У територіальних водах Румунії пізно ввечері 14 жовтня загорілося торговельне судно, яке стояло на якорі. Екіпаж евакуювали, повідомила румунська влада.

Від початку жовтня біля узбережжя Румунії та Болгарії були уражені п'ять комерційних суден. Обидві країни є членами НАТО. Ураження суден зафіксували в Чорному морі біля узбережжя цих двох держав Альянсу. Приблизно 23 моряки загинули або вважаються зниклими безвісти.

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