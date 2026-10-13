Саакашвілі застеріг Україну від поступок Росії та навів приклад Грузії

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Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі попередив українців про можливі наслідки поступок Росії заради миру. Він стверджує, що на тлі російських обстрілів в Україні посилюються капітулянтські настрої, які можуть призвести до встановлення влади, подібної до режиму Бідзіни Іванішвілі в Грузії. На думку Саакашвілі, це може мати серйозні наслідки для майбутнього країни.

«Пораженська та капітулянтська хвиля на тлі обстрілів має відверто колоніалістський характер і призведе до встановлення в країні режиму, подібного до диктатури Іванішвілі в Грузії, метою якого буде остаточна здача України Москві та її швидке знищення», – йдеться у дописі.

Саакашвілі закликав українців подивитися на ситуацію в Грузії, де, за його словами, громадяни масово виїжджають із країни, а їхнє місце займають росіяни, які купують житло, відкривають школи та бізнеси.

«Грузини масово залишають країну, їхнє місце займають росіяни, які заселяють будинки, відкривають власні школи та бізнеси. Грузинам переписують історію за російськими шаблонами. Військових, які захищали батьківщину від російського вторгнення, масово перебили. Один за одним усі патріотичні політичні лідери опинилися у в'язниці за сфабрикованими звинуваченнями. Економіка повністю залежить від Росії, а всі інші зв'язки розірвані. Грузія перетворилася на економічну колонію Москви», – додав колишній президент Грузії.

Саакашвілі підсумував: «Те, що зараз відбувається всередині країни та на міжнародному рівні, де також чиниться безпрецедентний тиск, – це атака не лише на президента Зеленського, а й на саму державність України. Так свого часу повалювали не просто мене, а знищували ідею державності, незалежності, гідності та успішних реформ у Грузії. Дорогі співгромадяни, дамо рішучу відсіч цьому тиску! Не відмовляйтеся від гідності та батьківщини!».

Нагадаємо, Саакашвілі створює ШІ-аватара, щоб звертатися до людей попри ув’язнення.

Раніше Саакашвілі зробив гучну заяву про майбутнє Одеси.

До цього Саакашвілі пригадав відмову ректора КНУ пустити його до рідного корпусу.

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