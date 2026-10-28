Садовий розповів, куди Росія найчастіше спрямовує реактивні дрони на заході України

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Російські війська щодня запускають по дві-три хвилі реактивних безпілотників у напрямку західних областей України. Основними цілями атак залишається енергетична інфраструктура, зокрема підстанції.

За словами Андрія Садового, російські війська спрямовують реактивні дрони на захід України, намагаючись знищити об’єкти інфраструктури.

Українські військові збивають більшість повітряних цілей, однак у регіоні також фіксують влучання. Найчастіше противник намагається уразити енергетичні підстанції.

Мер Львова також розповів про наслідки падіння уламків безпілотників у межах міста.

«Якщо говорити про територію Львова, то в нас, коли були збиті дрони, то фрагменти падали на житлові будинки і були певні пошкодження», — зазначив Андрій Садовий.

Міський голова Львова наголосив, що російські війська можуть завдати удару по будь-якому регіону України. Тому, за його словами, громадянам необхідно дотримуватися правил безпеки та користуватися укриттями під час повітряних тривог.

«Немає сьогодні жодного безпечного міста в Україні, тому що чи дроном, чи балістичною ракетою можна поцілити по будь-якому об'єкту. Тому укриття, заходи безпеки треба вживати кожному», — підкреслив міський голова Львова.

Андрій Садовий закликав українців відповідально ставитися до власної безпеки, адже загроза російських повітряних атак зберігається навіть у західних областях країни.

Про це міський голова Львова Андрій Садовий розповів у проєкті «Ремовська Інтерв’ю».

Російські війська протягом доби — з ранку 27 до ранку 28 жовтня — завдали 50 ударів по 26 населених пунктах у 14 територіальних громадах Сумської області. Унаслідок атак постраждали двоє чоловіків.

Унаслідок чергового російського обстрілу повністюзнищено виробничу фабрику українського бренду жіночого одягу Helena.Mikhnich. Про втрату виробництва повідомили словами: «Фабрики більше немає».

Раніше Росія атакувала підприємство з виробництва продуктів на Одещині.

Також РФ під час атаки на Київ знищила офіс українського бренду Nika Zemlyanikina.

Окрім того, російський обстріл пошкодив виробництво бренду Harvest clothing.

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