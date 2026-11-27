0:00 / 0:00

За перші 100 днів роботи Євгенія Хмари на посаді міністра оборони Україна посилила протидію реактивним «Шахедам», активізувала знищення російських пускових установок і наростила виробництво безпілотників. Такі результати роботи оборонного відомства назвав військовий і політолог Кирило Сазонов.

За його словами, до початку зими ситуація на фронті стабілізувалася, а на окремих напрямках українські військові повертають позиції. Водночас Сазонов зазначив, що російська балістика залишається серйозною загрозою, однак Міноборони за керівництва Хмари активізувало роботу зі знищення пускових установок противника.

Окремо політолог відзначив посилення протидії реактивним ударним дронам. За його оцінкою, частка збиття таких «Шахедів» перевищила 80%. Він також заявив, що нове керівництво Міноборони продовжило поширювати на інші напрямки оборони підходи, які раніше застосовували в СБУ.

Серед інших результатів Сазонов назвав понад 80 двосторонніх зустрічей із партнерами та проведення двох засідань у форматі «Рамштайн». За його словами, на останньому з них Україна отримала важливу підтримку.

Також він повідомив, що за ініціативи Хмари спростили будівництво захищених підземних виробництв, а обсяги контрактування безпілотників зросли до рівня, який на 300% перевищує показник за весь 2025 рік.

Сазонов також згадав українські операції проти Керченського мосту, удари дронами й ракетами по російських нафтопереробних заводах та їхній економічний ефект. Водночас наведені оцінки й показники є позицією самого політолога.

Хмара обговорив у Норвегії посилення ППО України та підтримку оборонної промисловості.

ЗСУ за два місяці звільнили більше територій, ніж захопила російська армія – Хмара.

Росіянам знадобиться кілька місяців для підняття пошкодженої конструкції Кримського мосту, – Хмара.

Читай нас у