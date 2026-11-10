СБС уразили базу елітного російського підрозділу Рубікон у Бердянську

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Сили безпілотних систем спільно з іншими підрозділами Сил оборони України уразили базу російського підрозділу операторів БПЛА «Рубікон» у тимчасово окупованому Бердянську.

Удар було завдано українськими ударними дронами FP-2 класу middle strike. Зазначений БПЛА має робочу дальність до 700 кілометрів, оснащений бойовою частиною вагою до 200 кілограмів і здатний уражати наземні цілі навіть в умовах активної роботи засобів радіоелектронної боротьби.

Джерело: компанія Fire Point.

Оператори 412-ї окремої бригади безпілотних систем Nemesis уразили дронопорт російських загарбників у Донецькому аеропорту засобами middle strike.

Українські військові уразили російську пускову установку балістичних ракет «Іскандер-М» у Курській області, а також склади боєприпасів і матеріально-технічних засобів та ремонтні підрозділи противника на тимчасово окупованих територіях.

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