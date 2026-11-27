26 листопада підрозділи угруповання Сил безпілотних систем (СБС) зафіксували абсолютний добовий рекорд за кількістю ураженого особового складу противника. За одну добу українські військові уразили 845 російських окупантів, із яких 221 було ліквідовано. Загалом підрозділи СБС уразили 2431 ціль.

За наведеними даними, серед уражених цілей:

845 одиниць особового складу, з них 221 ліквідовано;

67 точок вильоту безпілотників;

23 засоби радіоелектронної боротьби та радіолокаційні станції;

158 одиниць автомобільної, спеціальної та інженерної техніки;

1 танк і 2 бойові броньовані машини;

2 артилерійські системи та 1 міномет;

24 склади;

695 укриттів і бліндажів;

320 ворожих безпілотників типів "коптер", "крило", "Шахед" і "Гербера".

Скільки цілей уразили з початку листопада

За період із 1 до 26 листопада підрозділи угруповання СБС уразили загалом 53 248 цілей противника.

З них 16 678 - одиниці особового складу російської армії.

Про це повідомляє телеграм-канал Сил безпілотних систем.



Сили безпілотних систем ЗСУ встановили новий добовий рекорд ураження окупантів.

За добу 22 листопада українські захисники ліквідували ще 2 471 російського військовослужбовця. Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оновлену статистику втрат противника.