СБС від початку листопада вразили понад 40 тисяч цілей росіян
Упродовж доби 20 листопада Сили безпілотних систем Збройних сил України уразили 1 218 ворожих цілей.
Загалом від початку місяця українські підрозділи знищили або пошкодили понад 40 тисяч цілей противника.
За даними СБС, серед уражених 20 листопада об'єктів і засобів противника:
- 420 військовослужбовців, із них 154 ліквідовано;
- 36 точок вильоту безпілотників;
- 1 зенітний ракетний або зенітний ракетно-гарматний комплекс;
- 5 радіолокаційних станцій та засобів радіоелектронної боротьби;
- 43 одиниці автомобільної, спеціальної та інженерної техніки;
- 7 бойових броньованих машин;
- 376 укриттів і бліндажів;
- 222 ворожі безпілотники типів «коптер», «крило», «Шахед» та «Гербера».
Понад 40 тисяч цілей уражено від початку листопада
У Силах безпілотних систем також підбили підсумки роботи за період із 1 до 20 листопада.
«З початку листопада (01–20.11) підрозділи угруповання СБС уразили 40 386 цілей противника, з них 12 285 одиниць особового складу», — йдеться в дописі.
Про це повідомив пресцентр Сил безпілотних систем.
Нещодавно Сили безпілотних систем спільно з іншими підрозділами Сил оборони України уразили базу російського підрозділу операторів БПЛА «Рубікон» у тимчасово окупованому Бердянську.
Оператори 412-ї окремої бригади безпілотних систем Nemesis уразили дронопорт російських загарбників у Донецькому аеропорту засобами middle strike.
Українські військові уразили російську пускову установку балістичних ракет «Іскандер-М» у Курській області, а також склади боєприпасів і матеріально-технічних засобів та ремонтні підрозділи противника на тимчасово окупованих територіях.