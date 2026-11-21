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Упродовж доби 20 листопада Сили безпілотних систем Збройних сил України уразили 1 218 ворожих цілей.

Загалом від початку місяця українські підрозділи знищили або пошкодили понад 40 тисяч цілей противника.

За даними СБС, серед уражених 20 листопада об'єктів і засобів противника:

420 військовослужбовців , із них 154 ліквідовано;

36 точок вильоту безпілотників;

1 зенітний ракетний або зенітний ракетно-гарматний комплекс;

5 радіолокаційних станцій та засобів радіоелектронної боротьби;

43 одиниці автомобільної, спеціальної та інженерної техніки;

7 бойових броньованих машин;

376 укриттів і бліндажів;

222 ворожі безпілотники типів «коптер», «крило», «Шахед» та «Гербера».

Понад 40 тисяч цілей уражено від початку листопада

У Силах безпілотних систем також підбили підсумки роботи за період із 1 до 20 листопада.

«З початку листопада (01–20.11) підрозділи угруповання СБС уразили 40 386 цілей противника, з них 12 285 одиниць особового складу», — йдеться в дописі.

Про це повідомив пресцентр Сил безпілотних систем.

Нещодавно Сили безпілотних систем спільно з іншими підрозділами Сил оборони України уразили базу російського підрозділу операторів БПЛА «Рубікон» у тимчасово окупованому Бердянську.

Оператори 412-ї окремої бригади безпілотних систем Nemesis уразили дронопорт російських загарбників у Донецькому аеропорту засобами middle strike.

Українські військові уразили російську пускову установку балістичних ракет «Іскандер-М» у Курській області, а також склади боєприпасів і матеріально-технічних засобів та ремонтні підрозділи противника на тимчасово окупованих територіях.

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