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Служба безпеки України оприлюднила ексклюзивні кадри ураження незаконно збудованого Керченського мосту, на яких зафіксовано серію влучань українських ракет-дронів «Паляниця». Унаслідок потужних вибухів біля кріплень металевих арок конструкції автомобільної частини переправи обвалилися у воду.

За інформацією спецслужби, підготовка та проведення цієї спецоперації тривали близько місяця і складалися із семи етапів. Спочатку українські сили систематично знищували ворожі засоби протиповітряної оборони, радари та системи РЕБ, після чого перейшли до безпосередніх ударів по самій споруді.

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На фінальному етапі бійці спецпідрозділу «Альфа» СБУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України застосували ракети-дрони «Паляниця», остаточно зруйнувавши одну з металевих арок та автомобільний проліт під нею. Також зафіксовано пошкодження залізничної частини мосту.

У СБУ підкреслили, що це вже четверта успішна спецоперація відомства проти Кримського мосту, а російська система протиповітряної оборони та зведені навколо переправи захисні рубежі не змогли завадити ураженню об'єкта.

Джерело: Служба безпеки України.

резидент Володимир Зеленський повідомив 17 листопада, що удару по Кримському мосту завдали на сьомому етапі операції , підготовка до якої тривала кілька тижнів.



Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді з позивним Мадяр опублікував зображення безпілотників, які використали для ураження Керченського мосту 17 листопада. Він також розкрив підрозділи, залучені до спільної операції.

Близько 6000 тонн російської сталі опинилися на дні Керч-Єнікальського каналу внаслідок руйнування конструкцій Кримського мосту в ніч на 17 листопада. Через це судноплавство між Чорним та Азовським морями, за твердженням автора повідомлення, фактично заблоковане: поза штучним фарватером протока надто мілка для проходження великих суден.

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