СБУ показала відео ударів ракет-дронів Паляниця по Керченському мосту
Служба безпеки України оприлюднила ексклюзивні кадри ураження незаконно збудованого Керченського мосту, на яких зафіксовано серію влучань українських ракет-дронів «Паляниця». Унаслідок потужних вибухів біля кріплень металевих арок конструкції автомобільної частини переправи обвалилися у воду.
За інформацією спецслужби, підготовка та проведення цієї спецоперації тривали близько місяця і складалися із семи етапів. Спочатку українські сили систематично знищували ворожі засоби протиповітряної оборони, радари та системи РЕБ, після чого перейшли до безпосередніх ударів по самій споруді.
На фінальному етапі бійці спецпідрозділу «Альфа» СБУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України застосували ракети-дрони «Паляниця», остаточно зруйнувавши одну з металевих арок та автомобільний проліт під нею. Також зафіксовано пошкодження залізничної частини мосту.
У СБУ підкреслили, що це вже четверта успішна спецоперація відомства проти Кримського мосту, а російська система протиповітряної оборони та зведені навколо переправи захисні рубежі не змогли завадити ураженню об'єкта.
Джерело: Служба безпеки України.
Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді з позивним Мадяр опублікував зображення безпілотників, які використали для ураження Керченського мосту 17 листопада. Він також розкрив підрозділи, залучені до спільної операції.
Близько 6000 тонн російської сталі опинилися на дні Керч-Єнікальського каналу внаслідок руйнування конструкцій Кримського мосту в ніч на 17 листопада. Через це судноплавство між Чорним та Азовським морями, за твердженням автора повідомлення, фактично заблоковане: поза штучним фарватером протока надто мілка для проходження великих суден.