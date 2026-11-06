СБУ викрила колишнього викладача ДонНУ, який передає захоплені землі Донеччини військовим РФ

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Колишньому доценту Донецького національного університету, який обійняв посаду в окупаційній адміністрації, заочно повідомили про підозру в колабораційній діяльності. За даними слідства, він причетний до вилучення сільськогосподарських земель на захоплених територіях, які згодом передають російським військовим як винагороду.

До окупації частини Донеччини чоловік працював доцентом кафедри національної та регіональної економіки Донецького національного університету. Після переходу на бік РФ він очолив так званий Інститут економічних досліджень «ДНР», а також увійшов до складу окупаційної Вищої атестаційної комісії.

У лютому 2025 року ватажок окупаційної адміністрації Денис Пушилін призначив його так званим заступником голови уряду «ДНР» — міністром сільського господарства, харчової та переробної промисловості.

За інформацією СБУ, на цій посаді підозрюваний працює над переорієнтацією аграрного сектору окупованої Донеччини на потреби Росії та організовує вивезення українського зерна до РФ.

Крім того, підконтрольні йому структури, за оперативними даними, вилучають сільськогосподарські землі на тимчасово окупованих територіях під приводом націоналізації. Надалі ці ділянки передають ветеранам російської армії в межах державної програми РФ.

Дії колишнього викладача кваліфікували за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України — колабораційна діяльність. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомило Управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

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