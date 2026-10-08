СБУ викрила військового, який після дезертирства почав працювати на Росію

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Служба безпеки України за сприяння Головнокомандувача Збройних Сил України викрила ще одного російського інформатора серед військовослужбовців ЗСУ.

Ним виявився мобілізований із Полтавської області, який за завданням РФ повернувся після самовільного залишення частини та почав працювати на ворога. Він передавав російській стороні інформацію, за допомогою якої окупанти наводили вогонь на позиції його штурмового полку та сусідніх підрозділів Сил оборони України.

Встановлено, що російських спецслужбістів насамперед цікавили координати найбільшого зосередження особового складу і техніки ЗСУ, а також полігонів, на яких фігурант проходив бойову підготовку.

За даними кіберфахівців СБУ, фігурант був завербований ворогом, коли самовільно залишив військову частину і почав шукати «легкі» заробітки у тематичних Телеграм-каналах.

Після вербування він отримав завдання: повернутися із СЗЧ до свого підрозділу, щоб збирати розвіддані для коригування російських обстрілів.

Задокументовано, як інформатор «злив» рашистам геолокацію пункту тимчасової дислокації батальйону, в якому проходив службу, і залишив військову частину під приводом поїздки до шпиталю.

Однак замість візиту до медустанови, фігурант «заліг на дно» за місцем проживання у Кременчуку.

Співробітники СБУ завчасно убезпечили локації Сил оборони в зоні ворожої розвідактивності і затримали коригувальника.

Під час обшуків у нього виявлено смартфон, з якого він координував свої дії з російським спецслужбістом. Для конспірації інформатор використовував анонімний чат та регулярно видаляв листування.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській та Полтавській областях за процесуального керівництва Полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону.

Про це повідомляє СБУ.

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