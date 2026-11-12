+5° Київ +5° Варшава +11° Вашингтон
$ 45.58 € 50.56 zł 11.48
$ 45.58 € 50.56 zł 11.48
+5° Київ +5° Варшава +11° Вашингтон
Головне Війна з рф

СБУ заявила про посилення російських ІПСО з використанням розслідувань НАБУ

UA NEWS 12 Листопада 2026 14:09
СБУ заявила про посилення російських ІПСО з використанням розслідувань НАБУ
0:00 / 0:00

Служба безпеки України повідомила про активізацію спроб Росії проводити інформаційно-психологічні операції проти СБУ. За даними відомства, для цього РФ, зокрема, використовує матеріали розслідувань Національного антикорупційного бюро.

 

«Останнім часом Служба безпеки України фіксує значну активізацію рф у проведенні інформаційно-психологічних спецоперацій, спрямованих на дискредитацію СБУ. Ворог створює сотні різних фейкових новин, зокрема використовуючи нещодавні розслідування Національного антикорупційного бюро», – йдеться в повідомленні СБУ в телеграм-каналі в четвер.

У відомстві зазначають, що мета таких публікацій – «посіяти розбрат в українському суспільстві, зменшити довіру до держави та сформувати ілюзію про протистояння, яке нібито існує між Службою безпеки та антикорупційними органами України».

photo_5451873066133692651_y.webp

Зокрема, згідно з повідомленням, у підконтрольних російським спецслужбам засобах масової інформації з посиланням на пропагандистський ресурс «РИА Новости» почав ширитися фейк, що НАБУ начебто заявило про «замовне вбивство офіцера ВМС», вчинене нібито за вказівкою СБУ.

photo_5451873066133692652_y.webp

«Зазначена у цих публікаціях інформація не відповідає дійсності. Російська пропаганда використала реальний злочин, який відбувся у вересні 2026 року і в результаті якого дійсно загинув офіцер українських ВМС. Втім, НАБУ не публікувало жодних заяв з цього приводу, а розслідування вбивств не є підслідністю Бюро», – наголошується в повідомленні.

photo_5451873066133692653_y.webp

Також в СБУ зауважують, що виконавцем злочину виявився завербований спецслужбами РФ пенсіонер з Дніпропетровської області. Його затримали по «гарячих слідах». Наразі слідство триває, правоохоронці встановлюють всі обставини злочину.

photo_5451873066133692654_y.webp

«Служба безпеки України вкотре закликає громадян зберігати пильність, не довіряти російським пропагандистським ресурсам та користуватися інформацією тільки з перевірених джерел. Якщо вас намагається завербувати ворог або ви чи ваші знайомі отримали підозрілі пропозиції – звертайтеся до Служби безпеки України: ⁠телефонний номер – 1516, ⁠електронна пошта: [email protected], ⁠чат-бот «Спали» ФСБшника»: t.me/spaly_fsb_bot», – йдеться в повідомленні.

Раніше ЦПД виявив кампанію з поширення фейків про події у Петропавлівській Борщагівці.

У мережі поширили фейк про втечу озброєних полонених на Харківщині: у ЗСУ відреагували на вкид.

Кілька російських воєнних блогерів публічно звинуватили начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова в брехні щодо просування російських військ на Донбасі. Заяви військового керівництва викликали критику навіть серед прихильників війни проти України.

Читай нас у
Завантажуй наш додаток