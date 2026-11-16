СБУ затримала дезертира, який під виглядом таксиста наводив російські удари по Дніпропетровщині

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Служба безпеки України викрила завербованого російськими спецслужбами військовослужбовця, який самовільно залишив частину та передавав ворогу координати українських військових і енергетичних об'єктів. Для збору розвідданих він використовував власний автомобіль і працював таксистом у прифронтових населених пунктах Синельниківського району.

За даними військової контррозвідки СБУ, затриманий фотографував потенційні цілі під час поїздок із пасажирами та на зворотному шляху. На телефон він знімав об'єкти, поблизу яких помічав скупчення особового складу й техніки Сил оборони.

Серед пріоритетних цілей агента були позиції протиповітряної оборони, зокрема мобільні вогневі групи, запасні командні пункти та логістичні центри українських військ.

Крім того, чоловік збирав інформацію про розташування ключових електропідстанцій і фіксував їхній стан після попередніх російських атак.

Як росіяни завербували дезертира

Як встановило слідство, у поле зору російських спецслужб чоловік потрапив через прокремлівські коментарі, які залишав у чатах комп'ютерних ігор. Після вербування він почав виконувати завдання ворога, використовуючи роботу таксиста як прикриття.

Співробітники СБУ завчасно викрили діяльність фігуранта та задокументували його злочини. Затримали чоловіка за місцем проживання під час завершального етапу спецоперації.

Під час обшуків правоохоронці вилучили два смартфони. На них зберігалися скриншоти Google Maps із позначками українських об'єктів, а також листування з представником російської спецслужби.

Яке покарання загрожує затриманому

Слідчі Головного слідчого управління СБУ повідомили чоловікові про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави. У разі доведення вини йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводилися за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.

Джерело: СБУ

Нагадаємо, що російський агент, який діяв на Кіровоградщині, отримав 15 років ув’язнення з конфіскацією майна. Зловмисник на замовлення рф намагався встановити GPS-трекер на спецавтомобіль, що супроводжує колони Збройних Сил України.

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